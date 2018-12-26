Туреччина пригнала танки і БТРи до кордону із Сирією, - CNN Turk

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Зокрема, військову техніку помітили у провінції Кіліс

У прикордонних із Сирією районах Туреччини зафіксовано рух військової техніки турецьких Збройних сил у напрямку до кордону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN Turk.

Зокрема, вказано, що БТР і бойові машини недавно перемістилися у Кіліс.

"Бронетранспортери і бойові машини, що перевозять танки, недавно перемістилися у Кіліс (місто та провінція у південно-центральній частині Туреччини, на кордоні із Сирією, - ред.)", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що крім бронетранспортерів і військових машин, навантажених танками, на шляху до Кіліса помітили техніку з особовим складом із супроводом для безпеки.

Нагадаємо, глава МЗС Туреччини Мевлют Чувашоглу заявив, що його країна здатна самостійно впоратися з ІДІЛ на території Сирії. За його словами, Туреччина прийняла рішення тимчасово відкласти початок військової операції у Сирії проти курдських формувань і терористів ІД на східному березі Євфрату до закінчення консультацій з США.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ із Сирії. Так, країну покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Додамо також, 23 грудня агентство писало, що Туреччина перекидає додаткові військові сили до кордону з Сирією на тлі заяви президента Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що Анкара "візьме на себе" боротьбу проти бойовиків ІДІЛ після виведення американських сил з Сирії.