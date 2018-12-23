Турция перебрасывает военные силы к границе с Сирией

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)

В воскресенье около 100 транспортных средств направились к границе с Сирией - к южной провинции Килис

Турция перебрасывает дополнительные военные силы к границе с Сирией на фоне заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара "возьмет на себя" борьбу против боевиков ИГИЛ после вывода американских сил из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что 23 декабря около 100 транспортных средств направились к границе с Сирией, а именно к южной провинции Килис. В частности, журналисты агентства DHA сообщают, что видели танки, гаубицы и автобусы с солдатами.

Агентство отмечает, что часть этой колонны направилась к населенному пункту Ельбейли, который расположен в 45 километрах от сирийского города Манбидж, который контролируют курдские силы - Отряды народной самообороны.

Кроме того, по данным телеканала TRT World, турецкие силы направляются через территорию, контролируемую сирийской оппозицией, а именно Свободной сирийской армией - союзником Турции - к линии фронта вблизи Манбидж.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил временно отложить наступление турецких войск в Сирии после разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Турецкий президент отмечал, что речь идет о "временной отсрочке операции".

Как писало РБК-Украина ранее, 19 декабря в пограничную турецкую провинцию Газиантеп прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Военная техника, которая была переброшена на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в сторону Хатая.

Добавим, Трамп заявил, что Турция и другие страны Ближнего Востока смогут противостоять остаткам террористов "Исламского государства" на территории Сирии без поддержки армии США.