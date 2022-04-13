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Турция предоставила корабли для эвакуации людей из Мариуполя, - Минобороны

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Анкара, Среда 13 апреля 2022 13:05
Турция предоставила корабли для эвакуации людей из Мариуполя, - Минобороны Фото: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (flickr.com/nato)
Автор: Валерия Полищук

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя. По его словам, в ближайшие дни ожидаются положительные сдвиги по эвакуации из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"Мы находимся в постоянном контакте с Министерствами обороны России и Украины. Как Турция, мы сделали и делаем все необходимое для безопасной эвакуации туда, включая размещение кораблей. Мы ожидаем некоторых положительных сдвигов в этом отношении в ближайшие дн", - заявил министр.

Акар добавил, что гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшилась в последнее время.

"Вместе мы сделали все возможное, чтобы эвакуировать всех мирных жителей. Возникает двоякий вопрос, часть города находится под контролем России, а другая часть - под контролем Украины. В результате мы стремимся достичь всего, что необходимо сделать с гуманитарной точки зрения", - добавил министр.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина рассчитывает на спецоперацию Турции по поводу эвакуации турецких граждан из Мариуполя, в результате которой также могут эвакуировать украинцев.

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