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Туреччина надала кораблі для евакуації людей з Маріуполя, - Міноборони

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Анкара, Середа 13 квітня 2022 13:05
Туреччина надала кораблі для евакуації людей з Маріуполя, - Міноборони Фото: міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар (flickr.com/nato)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина надала кораблі для евакуації жителів Маріуполя. За його словами, найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Ми знаходимося в постійному контакті з Міністерствами оборони Росії та України. Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації туди, включаючи розміщення кораблів. Ми очікуємо деяких позитивних зрушень у цьому відношенні найближчими днями", - заявив міністр.

Акар додав, що гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршилася останнім часом.

"Разом ми зробили все можливе, щоб евакуювати всіх мирних жителів. Виникає двояке питання, частина міста знаходиться під контролем Росії, а інша частина - під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити з гуманітарної точки зору", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що Україна розраховує на спецоперацію Туреччини з приводу евакуації турецьких громадян з Маріуполя, в результаті якої також можуть евакуювати українців.

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