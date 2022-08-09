Турция предложит "энергетический коридор" для транзита газа в Европу - СМИ

Как пишет газета, с таким предложением на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, который запланирован на сентябрь, выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Указано, что инициатива может включать транзит сжиженного природного газа через территорию Турции на фоне сокращения поставок из России.

"С приближением зимы в Европе будет нарастать газовый кризис, поэтому вероятность воплощения идеи Турции по возможному "энергетическому коридору" будет расти. Ожидается, что все эти вопросы будут обсуждаться на встречах "Шанхайской пятерки", - пишет турецкое издание.

Напомним, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это отключением еще одной турбины якобы из-за "неисправности".

После этого в компании Siemens заявили, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.

Между тем Совет ЕС принял план по сокращению спроса на газ этой зимой из-за энергетического кризиса, который спровоцировала РФ.

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