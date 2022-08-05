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Совет ЕС принял план сокращения спроса на газ этой зимой: подробности

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Пятница 05 августа 2022 18:00
Совет ЕС принял план сокращения спроса на газ этой зимой: подробности Фото: Совет ЕС принял план сокращения спроса на газ этой зимой (coe.int)
Автор: Сергей Пышкин

Совет Европейского союза утвердил постановление об уменьшении спроса на газ на 15% этой зимой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Согласно постановлению, Совет ЕС может инициировать предупреждение о безопасности поставок, что может обязать сократить спрос.

"Цель сокращения спроса на газ - сэкономить на эту зиму, чтобы подготовиться к возможным сбоям в поставках газа из России , которая постоянно использует энергоносители как оружие", - добавляет пресс-служба.

Члены ЕС согласились сократить свой спрос на 15% по сравнению со средним потреблением, которое фиксировалось в течение последних 5 лет. Сокращение продлится в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Страны самостоятельно выбирают меры для этого.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что начиная с мая, российский "Газпром" сжигает газ неподалеку от компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала.

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