Туреччина запропонує "енергетичний коридор" для транзиту газу в Європу, - ЗМІ

Як пише газета, з такою пропозицією на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані, який запланований на вересень, виступить президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Вказано, що ініціатива може включати транзит зрідженого природного газу через територію Туреччини на тлі скорочення постачання з Росії.

"З наближенням зими в Європі наростатиме газова криза, тому ймовірність втілення ідеї Туреччини щодо можливого "енергетичного коридору" зростатиме. Очікується, що всі ці питання обговорюватимуться на зустрічах "Шанхайської п'ятірки", - пише турецьке видання.

Нагадаємо, що Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1", пояснивши це відключенням ще однієї турбіни нібито через "несправність".

Після цього в компанії Siemens заявили, що Росія навмисно гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.

Тим часом Рада ЄС ухвалила план зі скорочення попиту на газ цієї зими через енергетичну кризу, яку спровокувала РФ.

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