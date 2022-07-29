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Турция о предложении Путина производить Bayraktar: не на повестке дня

Фото: глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Управление оборонной промышленности Турции не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы местного оборонпрома Исмаила Демира, передает Hurriyet Ankara.

"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", - сказал он.

В то же время, по его словам, такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Он добавил, что "работаем над технической стороной вопроса".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников Bayraktar в РФ.

Напомним, ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников в Россию. По его словам, причина - поддержка украинской борьбы за независимость.

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