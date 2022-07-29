Турция о предложении Путина производить Bayraktar: не на повестке дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы местного оборонпрома Исмаила Демира, передает Hurriyet Ankara .

"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", - сказал он.

В то же время, по его словам, такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Он добавил, что "работаем над технической стороной вопроса".