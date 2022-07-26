Путин предложил наладить производство "Байрактаров" в России, - Эрдоган
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников "Байрактар" в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TGRT Haber.
В частности, сегодня Эрдоган на заседании Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития объявил, что у "Байрактаров" появились новые клиенты.
По его словам, на встрече в Тегеране российский президент Путин выразил желание сотрудничать с Турцией в производстве боевых беспилотников. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что ОАЭ также предложили построить завод компании Baykar на своей территории.
Напомним, ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу "Байрактаров" в Россию. По его словам, причина - поддержка украинской борьбы за независимость.
Тем временем стало известно, что Кабинет министров подготовил законопроект для строительства завода по производству этих боевых дронов в Украине.
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