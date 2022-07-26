Путин предложил наладить производство "Байрактаров" в России, - Эрдоган

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников "Байрактар" в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TGRT Haber .

В частности, сегодня Эрдоган на заседании Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития объявил, что у "Байрактаров" появились новые клиенты.

По его словам, на встрече в Тегеране российский президент Путин выразил желание сотрудничать с Турцией в производстве боевых беспилотников. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что ОАЭ также предложили построить завод компании Baykar на своей территории.