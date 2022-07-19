Производитель Bayrarktar заявил, что никогда не продаст боевые дроны России

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

Он отметил, что у Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли.

"Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам", - отметил он.

На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ​​ответил отрицательно.

"Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость", - сказал он.

Напомним, в Литве собрали 5 млн евро на один ударный дрон за 3,5 дня. Тогда Турция решила передать Украине Bayraktar бесплатно.

Кроме того, сами украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники Bayraktar для ВСУ. И турецкая сторона снова решила предоставить их Украине бесплатно.

При этом в Польше сбор средств на ударный дрон для ВСУ продолжается.

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