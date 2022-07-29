RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина про пропозицію Путіна виробляти Bayraktar: не на порядку денному

Фото: голова турецького оборонпрому Ісмаїл Демір (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Управління оборонної промисловості Туреччини не розглядає питання можливого співробітництва з Росією щодо спільного виробництва безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови місцевого оборонпрому Ісмаїла Деміра, передає Hurriyet Ankara.

"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", - сказав він.

Водночас, за його словами, такий процес "формується у рамках політики Турецької Республіки". Він додав, що "працюємо над технічною стороною питання".

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників Bayraktar у РФ.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж беспілотників до Росії. За його словами, причина - підтримка української боротьби за незалежність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТурция