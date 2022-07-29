Туреччина про пропозицію Путіна виробляти Bayraktar: не на порядку денному

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови місцевого оборонпрому Ісмаїла Деміра, передає Hurriyet Ankara .

"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", - сказав він.

Водночас, за його словами, такий процес "формується у рамках політики Турецької Республіки". Він додав, що "працюємо над технічною стороною питання".