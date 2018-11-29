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Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за "ползучей аннексии" Азовского моря

Новости » Политика    29.11.2018 - 00:58
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за "ползучей аннексии" Азовского моря
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент Украины заявил, что РФ "потерпела фиаско" в активной дезинформационной кампании

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских союзников за позицию в защиту Украины и осуждением РФ из-за применения силы против украинских моряков вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Порошенко заявил. что активная глобальная дезинформационная кампания РФ для перекладывания ответственности на Украину потерпела фиаско.

"Активная глобальная дезинформационная кампания Кремля по переложению ответственности за керченский инцидент на Украине потерпела фиаско. Совместными усилиями Президента, Правительства, Парламента, всей украинской дипломатической машины и диаспоры нам удалось донести до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины, о бесчеловечную морскую охоту на украинских моряков, о очередном циничном преступлении Кремля", - сообщил Порошенко.

Также президент Украины заявил, что ценит консолидированный призыв ЕС к Кремлю о обеспечение немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и кораблей и беспрепятственного прохода через Керченский пролив.

"Призываю страны ЕС перейти от деклараций к реальным шагам и принять все необходимые меры воздействия на агрессора, включая ужесточение санкций, чтобы прекратить "ползучую аннексию" Россией Азовского моря и Керченского пролива и восстановить территориальную целостность Украины", - заявил Порошенко.

"Ожидаю также на решительную консолидированную реакцию с оценкой преступного поведения агрессора со стороны стран Большой семерки", - добавил президент Украины.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что украинские порты в Азовском море остаются заблокированными. Речь идет о портах Мариуполя и Бердянска, Россия блокирует заход и выход судов к этим портам.

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Новости Украины ЕвросоюзПорошенко ПетрАзовское мореСанкции
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