Туреччина не поступиться своїми правами у довколишніх морях, - Ердоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина зробить усе необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському і Середземному морях. Він також зробив пряме попередження Греції, якщо та спробує їм завадити у дослідженнях.

Про це повідомляє Kathimerini.

За словами Ердогана, турецька сторона не буде йти на компроміс стосовно територій, які їй належать.

"Якщо (Греція - ред.) хоче заплатити ціну, нехай приходить і зустрінеться з нами. Якщо у них не вистачить сміливості для цього, вони повинні стояти осторонь від нас", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, сьогодні Греція, Кіпр, Італія та Франція розпочали військові навчання задля подолання зростаючої напруженості в Середземному морі між Грецією та Туреччиною.

Крім того, Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля їхнього острова.

Також грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною через нафту.