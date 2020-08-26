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Туреччина не поступиться своїми правами у довколишніх морях, - Ердоган

Середа 26 серпня 2020 15:01
Туреччина не поступиться своїми правами у довколишніх морях, - Ердоган
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Автор: Андрій Козловський

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина зробить усе необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському і Середземному морях. Він також зробив пряме попередження Греції, якщо та спробує їм завадити у дослідженнях.

Про це повідомляє Kathimerini.

За словами Ердогана, турецька сторона не буде йти на компроміс стосовно територій, які їй належать.

"Якщо (Греція - ред.) хоче заплатити ціну, нехай приходить і зустрінеться з нами. Якщо у них не вистачить сміливості для цього, вони повинні стояти осторонь від нас", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, сьогодні Греція, Кіпр, Італія та Франція розпочали військові навчання задля подолання зростаючої напруженості в Середземному морі між Грецією та Туреччиною.

Крім того, Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля їхнього острова.

Також грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною через нафту.

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