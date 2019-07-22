Турция пообещала ответить на санкции США за покупку С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова дать ответ в случае введения санкций со стороны Соединенных Штатов из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TGRT.

По словам Чавушоглу, вопрос соответствующих мер обсуждается лидерами стран. Также тема ответа на американские санкций обсуждается и через дипломатические каналы.

"Если США введут санкции, мы дадим ответ. Мы не хотим его реализовывать. Но если США проявят враждебное отношение к нам, мы примем соответствующий шаг", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Отметим, что 12 июля Турция начала получать первые поставки российских ЗРК С-400. Анкара будет получать российские комплексы отдельными партиями.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует обсудить с представителями американского Конгресса вопрос целесообразности введение санкций против Анкары за покупку российских ЗРК С-400. По данным источников, президент США хочет избежать введения антитурецких санкций.

Как писало РБК-Украина, американский Сенат призвал Трампа ввести санкций против Турции в связи с покупкой российских С-400. Сенаторы-республиканцы представили резолюцию, в которой заявляют, что президент должен соблюдать закон, который предусматривает наказание за ведение бизнеса с российскими военными.