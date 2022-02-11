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Турция может помочь Украине в продвижении мирных тезисов по Донбассу, - посол

Автор: Юлия Бойко

Турция как посредник в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией может помочь украинской стороне в продвижении мирных тезисов по Донбассу. При этом у нее сбалансированные отношения с Россией, что не позволит Анкаре попасть в зависимость от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла в Турции Василия Боднара в эфире телеканала "ДОМ".

По его словам, Турция может быть хорошим посредником, поскольку между Киевом и Анкарой есть стратегическое партнерство.

"С Россией у них сбалансированный диалог и отношения, которые позволяют на равных вести переговоры, но нет такой зависимости, которая позволяет попасть под влияние России. Поэтому для нас важно, чтобы аргументы турецкой стороны принимались российской стороной. И турецкая сторона может помочь нам в продвижении определенных тезисов в отношении урегулирования мирным треком", - добавил Боднар.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Украине и России стать посредником в мирном урегулировании.

Также сообщалось, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина может пройти в Турции. И Киев уже дал согласие на ее организацию.

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