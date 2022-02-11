Туреччина може допомогти Україні в просуванні мирних тез щодо Донбасу, - посол

Туреччина як посередник у врегулюванні військового конфлікту між Україною і Росією може допомогти українській стороні в просуванні мирних тез щодо Донбасу. При цьому у неї збалансовані відносини з Росією, що не дозволить Анкарі потрапити в залежність від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Туреччині Василя Боднара в ефірі телеканалу "ДОМ" .

За його словами, Туреччина може бути хорошим посередником, оскільки між Києвом і Анкарою є стратегічне партнерство.

"З Росією у них збалансований діалог і відносини, які дозволяють на рівних вести переговори, але немає такої залежності, яка дозволяє потрапити під вплив Росії. Тому для нас важливо, щоб аргументи турецької сторони приймалися російською стороною. І турецька сторона може допомогти нам у просуванні певних тез щодо врегулювання мирним шляхом", - додав Боднар.