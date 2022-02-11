Туреччина може допомогти Україні в просуванні мирних тез щодо Донбасу, - посол

Туреччина як посередник у врегулюванні військового конфлікту між Україною і Росією може допомогти українській стороні в просуванні мирних тез щодо Донбасу. При цьому у неї збалансовані відносини з Росією, що не дозволить Анкарі потрапити в залежність від Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Туреччині Василя Боднара в ефірі телеканалу "ДОМ".
За його словами, Туреччина може бути хорошим посередником, оскільки між Києвом і Анкарою є стратегічне партнерство.
"З Росією у них збалансований діалог і відносини, які дозволяють на рівних вести переговори, але немає такої залежності, яка дозволяє потрапити під вплив Росії. Тому для нас важливо, щоб аргументи турецької сторони приймалися російською стороною. І турецька сторона може допомогти нам у просуванні певних тез щодо врегулювання мирним шляхом", - додав Боднар.
Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував Україні та Росії стати посередником у мирному врегулюванні.
Також повідомлялося, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна може пройти в Туреччині. І Київ вже дав згоду на її організацію.