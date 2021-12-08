Эрдоган вновь предложил стать посредником между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ. Формат сотрудничества может быть любым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Sabah .

Эрдоган заявил, что продолжает следить за событиями в Украине и в ее непосредственной близости.

"Мы хотим, чтобы напряженность между РФ и Украиной не возрастала, а в регионе сохранялась стабильность. Мы готовы оказать нашу поддержку для деэскалации напряженности, которая обострилась в последние недели, и наладить диалог. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате", - пишет издание.