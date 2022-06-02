Турция подготовила "дорожную карту" обеспечения экспорта украинского зерна, - СМИ

Турция, с целью разрешения глобального продовольственного кризиса, подготовила "дорожную карту", детали которой будут обсуждены представителями России, Украины и ООН в ближайшее время. План должен обеспечить безопасное поступление зерна из Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание "Anadolu".
"Дорожная карта" по функционированию "Зернового коридора" была подготовлена по итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителям ООН. Также планируется создание и командного центра в Стамбуле.
Во время четырехстороннего совещания, которое запланировано на ближайшие дни, будут обсуждаться:
Всего на мировой рынок планируется представить 20 млн тонн зерна.
Отмечается, что вопрос "зернового коридора" президент Тайип Эрдоган также нарушал во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, РБК-Украина писало, что по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, решение продовольственного кризиса в мире невозможно без возврата продовольствия Украины и удобрений России на мировой рынок.
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