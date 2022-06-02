Туреччина підготувала "дорожню карту" забезпечення експорту українського зерна, - ЗМІ

“Дорожня карта” щодо функціонування "зернового коридору" була підготовлено за підсумками переговорів Туреччини з Росією, Україною та представникам ООН. Також планується створення й командного центру в Стамбулі.

Під час чотиристоронньої наради, яка запланована на найближчі дні, обговорюватимуться:

маршрут експорту;

страхування й безпека кораблів;

очищення моря від мін.

Загалом на світовий ринок планується представити 20 млн тонн зерна.

Зазначається, що питання "зернового коридору" президент Таїп Ердоган також порушував під час телефонної розмови з головою Кремля Володимиром Путіним й лідером України Володимиром Зеленським.