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Туреччина підготувала "дорожню карту" забезпечення експорту українського зерна, - ЗМІ

Фото: Туреччина підготувала "дорожню карту" забезпечення експорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина, з метою вирішення глобальної продовольчої кризи, підготувала "дорожню карту", деталі якої будуть обговорені представниками Росії, України та ООН найближчим часом. План повинен забезпечити безпечне надходження зерна з України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання "Anadolu".

“Дорожня карта” щодо функціонування "зернового коридору" була підготовлено за підсумками переговорів Туреччини з Росією, Україною та представникам ООН. Також планується створення й командного центру в Стамбулі.

Під час чотиристоронньої наради, яка запланована на найближчі дні, обговорюватимуться:

  • маршрут експорту;
  • страхування й безпека кораблів;
  • очищення моря від мін.

Загалом на світовий ринок планується представити 20 млн тонн зерна.

Зазначається, що питання "зернового коридору" президент Таїп Ердоган також порушував під час телефонної розмови з головою Кремля Володимиром Путіним й лідером України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, вирішення продовольчої кризи у світі неможливе без повернення продовольства України та добрив Росії на світовий ринок.

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