UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Турция планирует закупить еще больше российских ракет, несмотря на санкции

Автор: Наталья Скороход

Турция намерена закупить у России вторую партию систем противоракетной обороны С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью на CBS News Эрдоган заявил, что в будущем никто не сможет указывать, какие системы защиты получает Турция.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос о том, какие системы защиты мы приобретаем, в какой стране и на каком уровне... Никто не может этому помешать. Мы единственные, кто принимает такие решения", - заявил Эрдоган.

Отметим, что декабре после приобретения Турцией первой партии С-400, США ввели частичные санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и еще трех других сотрудников.

Напомним, что в США пригрозили Турции санкциями, если она продолжит закупать оружие и технику у России. Также Турция может лишиться шанса совместного производства и продаж истребителя F-35.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки