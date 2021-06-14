Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по российским ЗРК С-400
Позиция Турции по приобретению у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не изменилась. В отношениях Анкары и Вашингтона нет нерешаемых проблем - их нужно решать путем диалога.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.
"Вопрос по С-400 не мог не присутствовать в повестке наших (переговоров с Байденом - ред.). В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее", - сказал Эрдоган.
По его словам, он также сообщил президенту США о тех совместных шагах, которые Анкара и Вашингтон могут предпринять в оборонной сфере.
"Мы провели конструктивные и обстоятельные переговоры. Договорились активно использовать каналы для диалога. Думаю, у нас с США нет нерешаемых проблем", - добавил Эрдоган.
Напомним, Турция, являющаяся членом НАТО, в 2018 году приобрела у России системы С-400. В Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.
В середине декабря 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал санкции США атакой на суверенитет Турции.