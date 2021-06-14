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Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по российским ЗРК С-400

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Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 21:51
Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по российским ЗРК С-400 Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Позиция Турции по приобретению у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не изменилась. В отношениях Анкары и Вашингтона нет нерешаемых проблем - их нужно решать путем диалога.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Вопрос по С-400 не мог не присутствовать в повестке наших (переговоров с Байденом - ред.). В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее", - сказал Эрдоган.

По его словам, он также сообщил президенту США о тех совместных шагах, которые Анкара и Вашингтон могут предпринять в оборонной сфере.

"Мы провели конструктивные и обстоятельные переговоры. Договорились активно использовать каналы для диалога. Думаю, у нас с США нет нерешаемых проблем", - добавил Эрдоган.

Напомним, Турция, являющаяся членом НАТО, в 2018 году приобрела у России системы С-400. В Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

В середине декабря 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал санкции США атакой на суверенитет Турции.

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