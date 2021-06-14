Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по российским ЗРК С-400

Позиция Турции по приобретению у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не изменилась. В отношениях Анкары и Вашингтона нет нерешаемых проблем - их нужно решать путем диалога.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Вопрос по С-400 не мог не присутствовать в повестке наших (переговоров с Байденом - ред.). В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее", - сказал Эрдоган.

По его словам, он также сообщил президенту США о тех совместных шагах, которые Анкара и Вашингтон могут предпринять в оборонной сфере.

"Мы провели конструктивные и обстоятельные переговоры. Договорились активно использовать каналы для диалога. Думаю, у нас с США нет нерешаемых проблем", - добавил Эрдоган.