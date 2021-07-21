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США пригрозили Турции санкциями из-за закупки оружия и военной техники у России

Новина українською →
США , Среда 21 июля 2021 19:53
США пригрозили Турции санкциями из-за закупки оружия и военной техники у России Фото: США пригрозили Турции санкциями из-за закупки оружия и военной техники у России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пригрозила Турции односторонними санкциями, если страна продолжит закупать вооружение и военную технику у Российской Федерации. Также Америка может не вернуться к совместным продажам и производству с Турцией истребителя F-35.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время заседания комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, Виктория Нуланд заявила, что Америка может ввести санкции против Турции, если та продолжит закупит вооружение у России.

"Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции CAATSA", - отметила Нуланд.

В частности, заместитель госсекретаря добавила, что Америка и в дальнейшем будет держать на паузе совместное с Турцией производство и продажи истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

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