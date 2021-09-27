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Туреччина планує закупити ще більше російських ракет, незважаючи на санкції

Автор: Наталья Скороход

Туреччина має намір закупити у Росії другу партію систем протиракетної оборони С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США. Про це заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю на CBS News Ердоган заявив, що в майбутньому ніхто не зможе вказувати, які системи захисту отримує Туреччина.

"У майбутньому ніхто не зможе втручатися в питання про те, які системи захисту ми набуваємо, в якій країні та на якому рівні... Ніхто не може цьому перешкодити. Ми єдині, хто приймає такі рішення", - заявив Ердоган.

Зазначимо, що грудні після придбання Туреччиною першої партії С-400, США ввели часткові санкції відносно Управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Демір і ще трьох інших співробітників.

Нагадаємо, що у США пригрозили Туреччині санкціями, якщо вона продовжить закуповувати зброю і техніку у Росії. Також Туреччина може втратити шанс спільного виробництва і продажів винищувача F-35.

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