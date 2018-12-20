ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Турция передаст США российские С-400, - Bloomberg

Новости » Политика    20.12.2018 - 08:23
Турция передаст США российские С-400, - Bloomberg
Фото: российские С-400 (wikipedia.org)

Американские техники смогут изучить российские зенитные ракетные системы

Турция передаст на изучение США купленные российские зенитные ракетные системы С-400, чтобы контролировать возможный ущерб от покупки вооружения у России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что два знакомых с ситуацией источника Bloomberg допускают передачу С-400 американским специалистам. Другие детали возможной передачи зенитных комплексов не сообщаются. В то же время, по их словам, Турция выдвинула такую идею "в последние недели".

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов. В Белом доме пока отказываются комментировать сделку. Предполагается, что поставка комплексов Patriot увеличат оборонительные возможности турецкой армии, а также союзников по НАТО. В США также считают, что предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Отметим, в марте стало известно, что Турция закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Тогда Вашингтон заявил, что Анкара не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

 

В США вынесли приговор канадцу, планировавшему терракт в метро Нью-Йорка США и Норвегия обсудили агрессию РФ и ситуацию в Украине
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь