Турция передаст США российские С-400, - Bloomberg

Фото: российские С-400 (wikipedia.org)

Американские техники смогут изучить российские зенитные ракетные системы

Турция передаст на изучение США купленные российские зенитные ракетные системы С-400, чтобы контролировать возможный ущерб от покупки вооружения у России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что два знакомых с ситуацией источника Bloomberg допускают передачу С-400 американским специалистам. Другие детали возможной передачи зенитных комплексов не сообщаются. В то же время, по их словам, Турция выдвинула такую идею "в последние недели".

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов. В Белом доме пока отказываются комментировать сделку. Предполагается, что поставка комплексов Patriot увеличат оборонительные возможности турецкой армии, а также союзников по НАТО. В США также считают, что предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Отметим, в марте стало известно, что Турция закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Тогда Вашингтон заявил, что Анкара не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.