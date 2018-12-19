Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов

Фото: Госдеп США (U. S. Department of State)

Теперь возможность продажи комплексов Patriot должен рассмотреть Конгресс США

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot MIM-104E на общую сумму 3,5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Минобороны США.

Уведомление о возможности продажи комплексов направлено в Конгресс США.

В сообщении отмечается, что Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников НАТО, которые могут обучать и действовать в пределах границ Турции", - говорится в сообщении.

В США считают, что предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Напомним, в марте стало известно, что Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Тогда в Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.