Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов

Теперь возможность продажи комплексов Patriot должен рассмотреть Конгресс США
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot MIM-104E на общую сумму 3,5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Минобороны США.
Уведомление о возможности продажи комплексов направлено в Конгресс США.
В сообщении отмечается, что Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.
"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников НАТО, которые могут обучать и действовать в пределах границ Турции", - говорится в сообщении.
В США считают, что предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.
Напомним, в марте стало известно, что Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Тогда в Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.