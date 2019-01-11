Турция перебросила к сирийской границе танки и спецназ

Фото: техника Турции (incirlik.af.mil)

Переброска сил была осуществлена после столкновений между силами сирийской оппозиции и террористами

Турция укрепила группировку своих войск на границе с сирийской провинцией Идлиб, где действуют силы оппозиции и террористические группировки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

В район города Яйладагы переброшены танки, бронемашины и бойцы сил специальных операций. Переброска сил была осуществлена после столкновений между силами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, и террористами группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".

Напомним, США в рамках вывода американского контингента из страны начали вывозить из Сирии наземную военную технику.

Отметим, в середине декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Тогда сообщалось, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Позже сообщалось, что при выводе войск Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов на территории Сирии.