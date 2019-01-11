Туреччина перекинула до сирійського кордону танки і спецназ

Фото: техніка Туреччини (incirlik.af.mil)

Перекидання сил було здійснено після зіткнень між силами сирійської опозиції і терористами

Туреччина зміцнила угруповання своїх військ на кордоні з сирійської провінцією Ідліб, де діють сили опозиції і терористичні угрупування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

В район міста Яйладаги перекинуті танки, бронемашини та бійці сил спеціальних операцій. Перекидання сил було здійснено після зіткнень між силами сирійської опозиції, підтримуваними Туреччиною, і терористами угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам".

Нагадаємо, США в рамках виведення американського контингенту з країни почали вивозити з Сирії наземну військову техніку.

Відзначимо, в середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Пізніше повідомлялося, що при виведенні військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина найближчим часом перейде до рішучих дій по нейтралізації терористів на території Сирії.