Турция перебросила к сирийской границе колонну бронетранспортеров

Фото: техника Турции (incirlik.af.mil)

Военная техника направлена для усиления воинских частей, дислоцированных на границе с Сирией

В район Алтынозу провинции Хатай на границе с Сирией прибыла очередная колонна турецких бронетранспортеров, а также спецназ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Издание пишет, что военная техника направлена для усиления воинских частей, дислоцированных на границе с Сирией.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если она во время своих операций будет атаковать сирийских курдов.

После этого пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие войска ведут борьбу с террористами, а не с курдами. В частности, Калын назвал "фатальной ошибкой" приравнивание сирийских курдов к Рабочей партии Курдистана. Он добавил, что Турция намерена защищать курдов и других сирийцев от террористических угроз.

Отметим, 14 января Дональд Трамп официально заявил о том, что процесс вывода американских войск из Сирии начался.

РБК-Украина писало, что при выводе войск Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.