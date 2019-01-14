Туреччина перекинула до сирійського кордону колону бронетранспортерів

Фото: техніка Туреччини (incirlik.af.mil)

Військова техніка направлена для посилення військових частин, дислокованих на кордоні з Сирією

В район Алтинозу провінції Хатай на кордоні з Сирією прибула чергова колона турецьких бронетранспортерів, а також спецназ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Видання пише, що військова техніка направлена для посилення військових частин, дислокованих на кордоні з Сирією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона під час своїх операцій буде атакувати сирійських курдів.

Після цього прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що турецькі війська ведуть боротьбу з терористами, а не з курдами. Зокрема, Калин назвав "фатальною помилкою" прирівнювання сирійських курдів до Робочої партії Курдистану. Він додав, що Туреччина має намір захищати курдів та інших сирійців від терористичних загроз.

Відзначимо, 14 січня Дональд Трамп офіційно заявив про те, що процес виведення американських військ з Сирії почалося.

РБК-Україна писало, що при виведенні військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.