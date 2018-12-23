Туреччина перекидає військові сили до кордону з Сирією

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (GettyImages)

У неділю близько 100 транспортних засобів попрямували до кордону із Сирією - до південної провінції Кіліс

Туреччина перекидає додаткові військові сили до кордону з Сирією на фоні заяви президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Анкара "візьме на себе" боротьбу проти бойовиків ІДІЛ після виведення американських сил із Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Вказано, що 23 грудня близько 100 транспортних засобів попрямували до кордону із Сирією, а саме до південної провінції Кіліс. Зокрема, журналісти агентства DHA повідомляють, що бачили танки, гаубиці та автобуси із солдатами.

Агентство зазначає, що частина цієї колони попрямувала до населеного пункту Ельбейлі, що розташований у 45 кілометрах від сирійського міста Манбідж, який контролюють курдські сили - Загони народної самооборони.

Крім того, за даними телеканалу TRT World, турецькі сили прямують через територію, контрольовану сирійською опозицією, а саме Вільною сирійською армією - союзником Туреччини - до лінії фронту поблизу Манбіджа.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вирішив тимчасово відкласти наступ турецьких військ у Сирії після розмови з американським лідером Дональдом Трампом. Турецький президент зазначав, що йдеться про "тимчасову відстрочку операції".

Як писало РБК-Україна раніше, 19 грудня у прикордонну турецьку провінцію Газіантеп прибула колона бронетранспортерів і військових автомобілів. Військова техніка, перекинута на кордон з різних військових частин Туреччини, з дотриманням посилених заходів безпеки виїхала у бік Хатая.

Додамо, що Трамп заявив, що Туреччина та інші країни Близького Сходу зможуть протистояти залишкам терористів "Ісламської держави" на території Сирії без підтримки армії США.