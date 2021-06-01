Турция ответила Лаврову: никто не должен обижаться на продажу беспилотников Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на критику со стороны его российского коллеги Сергея Лаврова по поводу продажи турецких беспилотников Bayraktar Украине. Чавушоглу заявил, что никто не должен обижаться на поставки турецкого вооружения тем или иным странам.

Об этом турецкий министр сказал во время рабочего визита в Афины, передает телеканал NTV .

"Мы также говорим россиянам. Мы говорим, что решение является политическим. Никто не должен обижаться на наши продажи беспилотников Украине . Соглашение с Украиной было подписано много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Но мы ни разу не подвергали это сомнению", - подчеркнул он.

В разговоре с журналистами Чавушоглу подчеркнул, что позиция Турции по оккупированному Крыму всем известна.

Напомним, в конце мая глава МИД России Сергей Лавров комментируя поставки турецких беспилотников в Украину раскритиковал Турцию. Лавров заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".

После этого глава турецкого МИД заявил, что в этом конфликте Анкара не поддерживает ни Россию, ни Украину.

В то же время в разговоре с министром иностранных дел Украины Чавушоглу отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не признает российскую оккупацию Крыма.