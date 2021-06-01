Туреччина відповіла Лаврову: ніхто не повинен ображатися на продаж безпілотників Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відповів на критику з боку його російського колеги Сергія Лаврова щодо продажі турецьких безпілотників Bayraktar Україні. Чавушоглу заявив, що ніхто не повинен ображатися на поставки турецького озброєння тим чи іншим країнам.

Про це турецький міністр сказав під час робочого візиту в Афіни, передає телеканал NTV .

"Ми також говоримо росіянам. Ми говоримо, що рішення є політичним. Ніхто не повинен ображатися на наші продажі безпілотників Україні . Угода з Україною була підписана багато років тому. Росія постачає ракети в Сирію чи інші країни. Але ми жодного разу не піддавали це під сумніву", - наголосив він.

У розмові з журналістами Чавушоглу наголосив, що позиція Туреччини щодо окупованого Криму всім відома.

Нагадаємо, наприкінці травня глава МЗС Росії Сергій Лавров коментуючи поставки турецьких безпілотників в Україну розкритикував Туреччину. Лавров заявив, що своїми діями Анкара "підживлює мілітаристські настрої Києва".

Після цього глава турецького МЗС заявив, що у цьому конфлікті Анкара не підтримує ані Росію, ані Україну.

Водночас у розмові з міністром закордонних справ України Чавушоглу зазначив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також не визнає російську окупацію Криму.