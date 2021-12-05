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Турция отрицает связь поставок "Байрактаров" с напряженностью между Украиной и РФ

Автор: Сергей Новиков

Поставки турецких беспилотников "Байрактар" в Украину не связаны с напряженностью в ее отношениях с Россией. Стороны заранее обсуждали закупку боевых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира для milliyet.com.

"Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем их, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала", - отметил он.

По его словам, рассматривается участие турецкой стороны в производственных процессах беспилотников в Украине.

"Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности с Россией", - добавил Демир.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg сообщило, что Турция продаст Украине больше "Байрактаров", чем ожидалось. Ожидается, что 20 боевых дронов доставят в ближайшее время.

На этой неделе президент России Владимир Путин пожаловался турецкому коллеге Реджепу Эрдогану на применение "Байрактаров" на Донбассе. Речь идет об использование беспилотника Вооруженными силами Украины в октябре для уничтожения артиллерийского орудия противника.

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