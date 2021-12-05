Турция отрицает связь поставок "Байрактаров" с напряженностью между Украиной и РФ

Поставки турецких беспилотников "Байрактар" в Украину не связаны с напряженностью в ее отношениях с Россией. Стороны заранее обсуждали закупку боевых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира для milliyet.com .

"Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем их, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала", - отметил он.

По его словам, рассматривается участие турецкой стороны в производственных процессах беспилотников в Украине.

"Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности с Россией", - добавил Демир.