Туреччина заперечує зв'язок поставок "Байрактарів" з напруженістю між Україною і РФ

Поставки турецьких безпілотників "Байрактар" до України не пов'язані з напруженістю в її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра для milliyet.com .

"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку", - зазначив він.

За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.

"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією", - додав Демір.