ru ua
Вс, 05 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция отрицает связь поставок "Байрактаров" с напряженностью между Украиной и РФ

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 05 декабря 2021 15:04
Турция отрицает связь поставок "Байрактаров" с напряженностью между Украиной и РФ Фото: глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир (defenceturkey.com)
Автор: Сергей Новиков

Поставки турецких беспилотников "Байрактар" в Украину не связаны с напряженностью в ее отношениях с Россией. Стороны заранее обсуждали закупку боевых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира для milliyet.com.

"Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем их, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала", - отметил он.

По его словам, рассматривается участие турецкой стороны в производственных процессах беспилотников в Украине.

"Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности с Россией", - добавил Демир.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg сообщило, что Турция продаст Украине больше "Байрактаров", чем ожидалось. Ожидается, что 20 боевых дронов доставят в ближайшее время.

На этой неделе президент России Владимир Путин пожаловался турецкому коллеге Реджепу Эрдогану на применение "Байрактаров" на Донбассе. Речь идет об использование беспилотника Вооруженными силами Украины в октябре для уничтожения артиллерийского орудия противника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Турция
NEWS
"Северному потоку-2" конец, если Путин решится на вторжение в Украину, - лидер ЕНП
"Северному потоку-2" конец, если Путин решится на вторжение в Украину, - лидер ЕНП
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего