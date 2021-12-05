Туреччина заперечує зв'язок поставок "Байрактарів" з напруженістю між Україною і РФ
Поставки турецьких безпілотників "Байрактар" до України не пов'язані з напруженістю в її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра для milliyet.com.
"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку", - зазначив він.
За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.
"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією", - додав Демір.
Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомило, що Туреччина продасть Україні більше "Байрактарів", ніж очікувалося. Очікується, що 20 бойових дронів доставлять найближчим часом.
На цьому тижні президент Росії Володимир Путін поскаржився турецькому колезі Реджепу Ердогану на застосування "Байрактарів" на Донбасі. Йдеться про використання безпілотника Збройними силами України в жовтні для знищення артилерійського знаряддя противника.