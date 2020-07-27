Турция отреагировала на прекращение огня на Донбассе

Власти Турции выразили удовлетворение в связи с согласованием новых мер по прекращению огня на территории Донбасса. Анкара надеется, что все стороны будут придерживаться этих договоренностей.

Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

Он отметил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира в регионе на основе Минских соглашений и сохранения территориальной целостности.

Напомним, в 00:01 понедельника, 27 июля, на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, которое согласовала во время встречи ТКГ.

Как писало РБК-Украина, на Донбасс отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ.

Ранее на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе отреагировали в посольстве Соединенных Штатов Америки.