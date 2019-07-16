В Турции отреагировали на санкции ЕС

Иллюстративное фото (turkishnews.com)

Санкции Евросоюза были приняты вчера, 15 июля

Министерство иностранных дел Турции отреагировало на санкции Европейского союза за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра, которые были одобрены 15 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкого МИД.

Как заявили в Турции, европейские санкции не повлияют на ее деятельность, связанную с добычей газа в восточной части Средиземного моря. Более того, Анкара собирается еще больше активизировать свою газодобывающую деятельность.

"Решение, принятое Советом ЕС вчера (15 июля - ред.), не повлияют на решимость нашей страны продолжать работы по добыче углеводородов в восточной части Средиземного моря", - говорится в заявлении МИД.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что геологоразведочные работы вблизи кипрского побережья проводятся "для защиты собственных прав на континентальном шельфе", а также "для защиты прав турок-киприотов, которые являются совладельцами ресурсов острова".

Напомним, в понедельник, 15 июля, Совет Европейского союза одобрил пакет санкций против Турции за незаконную добычу газа вблизи побережья Кипра. Евросоюз ограничит финансовую помощь Анкаре, а также приостановит переговоры со страной относительно нового соглашения о воздушных перевозках.

РБК-Украина писало, что власти Кипра обвинили Турцию в нарушении суверенитета из-за того, что Анкара направила к кипрскому побережью еще одно судно для буровых работ.