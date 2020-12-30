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Турция отправила генерала и 35 офицеров контролировать мир в Карабахе

Автор: Андрей Козловский

Министр национальной обороны Турции Хулусі Акар заявил, что в Азербайджан были отправлены генерал и 35 офицеров турецких вооруженных сил. Они будут задействованы в работе российско-турецкого центра по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Акара, турецкие военнослужащие, которые будут задействованы в работе российско-турецкого центра, уже выехали в Азербайджан. Он заработает в январе 2021 года.

Напомним, в этом году между Арменией и Азербайджаном возобновились бои за Нагорный Карабах. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны.

Также РБК-Украина писало, что перемирие в Нагорном Карабахе будут контролировать Россия и Турция. Они создали совместный центр на территории Азербайджана.

Кроме того, ранее Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе.

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