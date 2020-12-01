Россия и Турция будут совместно контролировать перемирие в Нагорном Карабахе

Фото: последствия боевых действий в Нагорном Карабахе (twitter.com HikmetHajiyev)

Российская Федерация и Турция сегодня, 1 декабря, договорились о создании совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Центр будет размещен на территории Азербайджана.

Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны России.

"Между оборонными министерствами России и Турции достигнуто соглашение о развертывании и функционировании совместного российско-турецкого центра по контролю за соблюдением перемирия", - заявил представитель ведомства.

В российском министерстве уточнили, что количество русского и турецкого персонала в центре по контролю за перемирием будет равнозначным.

Напомним, в этом году между Арменией и Азербайджаном возобновились бои за Нагорный Карабах. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны. Соглашение предусматривало введение российских миротворцев и создание центра по контролю за перемирием.

Как писало РБК-Украина, Турция и Россия спорили относительно наблюдательного пункта в Нагорном Карабахе, ведь Анкара настаивала, что он должен быть отдельным.

Добавим, сегодня под контроль Азербайджана перешел Лачинский район в Нагорном Карабахе. Перед этим из района были выведены все армянские военнослужащие.