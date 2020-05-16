Турция отменяет ограничения на медицинские услуги для граждан Украины

Правительство Турции решило снять ограничения на предоставление медицинских услуг гражданам 31 страны. Среди перечня стран, гражданам которых позволили лечиться, также есть Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По данным издания, сегодня турецкое правительство одобрило ослабление карантинных ограничений в стране относительно предоставления медицинских услуг иностранным гражданам. Ограничения на предоставление медуслуг будут отменены 20 мая.

Получать медицинские услуги позволили гражданам Украины, Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Британии и Нидерландов.

Также правительство страны определило перечень услуг, которыми могут пользоваться иностранные больные. В перечень услуг отнесли ортопедию, травматологию, общую хирургию, детскую хирургию, урологию, глазные заболевания, кардиологию, онкологию, нейрохирургию, гематологию, репродуктивную терапию, трансплантацию органов и костного мозга.

Однако пересечь турецкую границу смогут лишь граждане с отрицательными результатами теста на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что летом в Турции планируют открыться не более 50-60% отелей. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что туристический сезон в стране начнется в июне, но инфраструктура будет работать только на половину.