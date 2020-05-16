Туреччина скасовує обмеження на медичні послуги для громадян України

Уряд Туреччини вирішив зняти обмеження на надання медичних послуг громадянам 31 країни. Серед переліку країн, громадянам яких дозволили лікуватися, також є Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За даними видання, сьогодні турецький уряд схвалив послаблення карантинних обмежень в країні щодо надання медичних послуг іноземним громадянам. Обмеження на надання медпослуг будуть скасовані 20 травня.

Отримувати медичні послуги дозволили громадянам України, Іраку, Лівії, Азербайджану, Греції, Росії, Казахстану, Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Молдови, Киргизстану, Джібуті, Катару, Німеччини, Британії та Нідерландів.

Також уряд країни визначив перелік послуг, якими можуть користуватися іноземні хворі. До переліку послуг віднесли ортопедію, травматологію, загальну хірургію, дитячу хірургію, урологію, очні захворювання, кардіологію, онкологію, нейрохірургію, гематологію, репродуктивну терапію, трансплантацію органів та кісткового мозку.

Однак перетнути турецький кордон зможуть лише громадяни з негативними результатами тесту на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку в Туреччині планують відкритися не більше 50-60% готелів. Міністр туризму Туреччини Мехмет Ерсой заявив, що туристичний сезон в країні почнеться в червні, але інфраструктура працюватиме лише на половину.