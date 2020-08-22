Турция открыла крупнейшее месторождение природного газа в Черном море, - Эрдоган

Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море. Буровое судно "Фатих" открыло в зоне Tuna-1 месторождение природного газа объемом 320 миллиардов кубометров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Анадолу".

Он отметил, что в зоне Tuna-1 завершены все необходимые тестовые и инженерные работы.

"Данные со скважины указывают на высокую вероятность обнаружения в том же регионе новых месторождений газа. То есть резервы, обнаруженные в первой скважине могут быть только частью богатых ресурсов", - сказал президент.

По словам Эрдогана, Турция начнет пользоваться газом, как только начнет его выкачивать.

"Наша цель - в 2023 году передать черноморский газ в пользование народа", - добавил он.

Ранее сообщалось, что при успешной добыче газа в Черном море Турция перестанет сильно нуждаться в российском газопроводе "Турецкий поток".

РБК-Украина писало, что в начале января 2020 года Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку".