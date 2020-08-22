Туреччина відкрила найбільше родовище природного газу в Чорному морі, - Ердоган

Відкрито родовище природного газу об'ємом 320 млрд кубометрів
Туреччина відкрила найбільше в своїй історії родовище природного газу в Чорному морі. Бурове судно "Фатіх" відкрило в зоні Tuna-1 родовище природного газу об'ємом 320 мільярдів кубометрів.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише "Анадолу".
Він зазначив, що в зоні Tuna-1 завершено всі необхідні тестові і інженерні роботи.
"Дані з свердловини вказують на високу ймовірність виявлення в тому ж регіоні нових родовищ газу. Тобто резерви, виявлені в першій свердловині можуть бути тільки частиною багатих ресурсів", - сказав президент.
За словами Ердогана, Туреччина почне користуватися газом, як тільки почне його викачувати.
"Наша мета - в 2023 році передати чорноморський газ в користування народу", - додав він.
Раніше повідомлялося, що при успішній видобутку газу в Чорному морі Туреччина перестане сильно потребувати російському газопроводі "Турецький потік".
РБК-Україна писало, що на початку січня 2020 року Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ по "Турецькому потоку".