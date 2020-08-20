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Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

Четверг 20 августа 2020 04:30
Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море
Фото: судно (twitter.com BeratAlbayrak)
Автор: Артур Родивилов

В его покупке может быть заинтересована Украина

Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило месторождения природного газа в Черном море. Корабль проводит геологоразведочные работы с 20 июля на участке "Дунай-1", который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Судно могло обнаружить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Кыркларели.

Если Турция решит экспортировать газ в этих месторождениях, в его покупке могут быть заинтересованы Украина, Болгария и Греция.

Отмечается, что при успешной добыче газа в Черном море Турция перестанет сильно нуждаться в российском газопроводе "Турецкий поток".

Официального подтверждения этой информации в Анкаре не поступало.

РБК-Украина писало, что в начале января 2020 года Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку".

Ранее Макогон заявлял, что в связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м.

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