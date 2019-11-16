Туреччина не відмовиться від російських С-400

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Туреччина закупила у Росії ЗРК С-400 для того, щоб використовувати їх

Глава Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що Туреччинна не відмовиться від російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він наголосив, що Туреччина закупила у Росії ЗРК С-400 для того, щоб використовувати їх.

"Некоректно сказати, що ми просто не будемо використовувати їх, коли йдеться про систему, яку ми закупили для власних потреб і за яку ми заплатили стільки грошей. Нам треба йти далі і поважати підписані нами угоди ", - зазначив Демір.

Він також повідомив, що турецький персонал продовжує вивчати в Росії використання С-400, але в Туреччині не буде російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами.

Раніше у Конгресі Сполучених Штатів Америки пригрозили Туреччині санкціями, якщо Анкара не відмовиться від поставок російських зенітних ракетних комплексів С-400.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Ердоган раніше заявив, що Анкара не збирається задовольняти вимоги США та відмовлятися від російських ЗРК С-400 на користь американських систем Patriot. Ердоган наголосив, що подібні вимоги Вашингтону є обмеженням суверенних прав Анкари.