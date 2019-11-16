ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина не відмовиться від російських С-400

Новини » Політика     16.11.2019 - 23:58
Туреччина не відмовиться від російських С-400
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Туреччина закупила у Росії ЗРК С-400 для того, щоб використовувати їх

Глава Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що Туреччинна не відмовиться від російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він наголосив, що Туреччина закупила у Росії ЗРК С-400 для того, щоб використовувати їх.

"Некоректно сказати, що ми просто не будемо використовувати їх, коли йдеться про систему, яку ми закупили для власних потреб і за яку ми заплатили стільки грошей. Нам треба йти далі і поважати підписані нами угоди ", - зазначив Демір.

Він також повідомив, що турецький персонал продовжує вивчати в Росії використання С-400, але в Туреччині не буде російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами.

Раніше у Конгресі Сполучених Штатів Америки пригрозили Туреччині санкціями, якщо Анкара не відмовиться від поставок російських зенітних ракетних комплексів С-400.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Ердоган раніше заявив, що Анкара не збирається задовольняти вимоги США та відмовлятися від російських ЗРК С-400 на користь американських систем Patriot. Ердоган наголосив, що подібні вимоги Вашингтону є обмеженням суверенних прав Анкари.

США не виконали угоду по Сирії, - Ердоган У США попередили Туреччину про санкції за купівлю С-400 у Росії
Новини України ТурцияЗРК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся