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В США пригрозили Турции санкциями за новые поставки С-400

Новости » Политика     16.11.2019 - 11:19
В США пригрозили Турции санкциями за новые поставки С-400
Фото: ЗРК С-400 (из открытых источников)

В США требуют, чтобы Турция отказалась от российских С-400

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки пригрозили Турции санкциями, если Анкара не откажется от поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил глава комитета по иностранным делам Сената США Джеймс Риш, в Вашингтоне продолжат рассмотрение вопроса о введении санкций против Анкары, если она не откажется от С-400.

"Это его позиция (президента Турции - ред.), я намерен продвигать законопроект о санкциях против Турции", - подчеркнул Риш.

Кроме того, сенатор добавил, что во время встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом в Белом доме американские законодатели "недвусмысленно вернули" турецкого президента к действительности, напомнив о возможных санкциях. Риш отметил, что Эрдоган завершил встречу "с четким пониманием" позиции Вашингтона по вопросу С-400.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не собирается удовлетворять требования США и отказываться от российских ЗРК С-400 в пользу американских систем Patriot. Эрдоган подчеркнул, что подобные требования Вашингтона являются ограничением суверенных прав Анкары.

Также РБК-Украина писало, что Трамп предложил Турции сделку на 100 млрд долларов для урегулирования ситуации с поставками российских ЗРК С-400. Трамп напомнил, что решение о покупке Анкарой С-400 привело к исключению Турции из производственной цепочки США.

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