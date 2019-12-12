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Туреччина засудила рішення Сенату США щодо визнання геноциду вірмен

Новини » Політика     12.12.2019 - 22:54
Туреччина засудила рішення Сенату США щодо визнання геноциду вірмен
Фото: Фахреттин Алтун (twitter.com/fahrettinaltun)

У Анкарі вважають, що визнання геноциду вірмен шкодить відносинам між Туреччиною та США

Туреччина засуджує рішення Сенату Сполучених Штатів Америки (США) щодо визнання геноциду вірмен та вважає, що це нашкодить турецько-американським відносинам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Туреччини Фахреттина Алтуна у Twitter.

За словами Алтуна, ухвалення резолюції про визнання геноциду вірменів в Османській імперії шкодить двостороннім відносинам між Анкарою та Вашингтоном.

"Поведінка деяких членів Конгресу США шкодить турецько-американським відносинам. Схвалений вчора комітетом у закордонних справах Сенату США пакет санкцій (проти Туреччини - ред.) і прийнята сьогодні в Сенаті вірменська резолюція загрожує майбутньому наших двосторонніх відносин", - заявив він.

Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, американський Сенат підтримав резолюцію про визнання геноциду вірмен в Османській імперії. У резолюції також міститься заклик не допускати спроб залучити владу США або асоціювати її з запереченням геноциду вірмен.

Крім того, вчора комітет Сенату США з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії та купівлею російських зенітних ракетних комплексів С-400. Тепер документ передадуть на розгляд Сенату у повному складі, де в нього можуть внести зміни.

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