Турция остановит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без их шагов навстречу

Процесс вступления в НАТО двух скандинавских государств не сдвинется с места без решения проблем во взаимоотношениях с Турцией. Местные власти готовы блокировать заявки Финляндии и Швеции.

"Мы очень четко передали свою позицию о том, что процесс не будет двигаться вперед, если проблемы безопасности Турции не решат конкретными шагами и согласно определенному графику", – пояснил Калын.

Анкара обвинила финское и шведское правительства в благосклонности к Рабочей партии Курдистана, входящей в перечень террористических групп в Турции. В скандинавских столицах пообещали принять во внимание обеспокоенность турецких властей.

Кроме того, в 2019 году Швеция ввела эмбарго на продажу оружия Турции из-за интервенции в Сирию. В этом вопросе, по словам Калына, есть положительные перемены.

"Мы не считаем уместным, чтобы союзники накладывали санкции друг на друга для ослабления альянса и осчастливления врагов", – добавил он.