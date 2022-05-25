Турция остановит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без их шагов навстречу

У Финляндии и Швеции нет шансов вступить в Североатлантический альянс без учета опасений Турции.
Об этом по итогам переговоров заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Процесс вступления в НАТО двух скандинавских государств не сдвинется с места без решения проблем во взаимоотношениях с Турцией. Местные власти готовы блокировать заявки Финляндии и Швеции.
"Мы очень четко передали свою позицию о том, что процесс не будет двигаться вперед, если проблемы безопасности Турции не решат конкретными шагами и согласно определенному графику", – пояснил Калын.
Анкара обвинила финское и шведское правительства в благосклонности к Рабочей партии Курдистана, входящей в перечень террористических групп в Турции. В скандинавских столицах пообещали принять во внимание обеспокоенность турецких властей.
Кроме того, в 2019 году Швеция ввела эмбарго на продажу оружия Турции из-за интервенции в Сирию. В этом вопросе, по словам Калына, есть положительные перемены.
"Мы не считаем уместным, чтобы союзники накладывали санкции друг на друга для ослабления альянса и осчастливления врагов", – добавил он.
К слову, глава МИД Кулеба указал на пассивность НАТО во время украинско-российской войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.