Туреччина зупинить вступ Фінляндії та Швеції в НАТО без їхніх кроків назустріч

Процес вступу до НАТО двох скандинавських держав не зрушить із місця без вирішення проблем у взаєминах із Туреччиною. Тамтешня влада готова блокувати заявки Фінляндії та Швеції.

"Ми дуже чітко передали свою позицію про те, що процес не буде рухатися вперед, якщо проблеми безпеки Туреччини не вирішать конкретними кроками і згідно з визначеним графіком", – пояснив Калин.

Анкара звинуватила фінський і шведський уряди в прихильності до Робітничої партії Курдистану, що входить до переліку терористичних груп у Туреччині. У скандинавських столицях пообіцяли взяти до уваги занепокоєність турецької влади.

Окрім того, в 2019 році Швеція запровадила ембарго на продаж зброї Туреччині через інтервенцію до Сирії. У цьому питанні, за словами Калина, є позитивні зміни.

"Ми не вважаємо доречним, щоб союзники накладали санкції один на одного для ослаблення альянсу та ощасливлення ворогів", – додав він.